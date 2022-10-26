Дакка, , 14:39 — REGNUM Число погибших в результате прохождения по южной части Бангладеш циклона «Ситранг» увеличилось до 35. Об этом 26 октября сообщает местное издание Prothom Alo.

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«Поступили сообщения о 35 смертях из 16 (из 64 административных — Прим. ред.) округов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что больше всего погибших из-за разгула стихии было зафиксировано на юго-западном побережье Бангладеш около города Читагонг, где в Бенгальском заливе затонул загруженный песком земснаряд, что стало причиной гибели восьми человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 24 человека стали жертвами тропического циклона «Ситранг» в Бангладеш, который обрушился на страну 24 октября