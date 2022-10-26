Москва, 26 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) проводят тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, заявил 26 октября министр обороны России Сергей Шойгу.

Gtrk-kaluga.ru Установка на боевое дежурство стратегической ракеты «Ярс» в козельской дивизии РВСН.

По словам министра, тренировка проходит под руководством президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в соответствующее время будет обнародована информация о наблюдении президентом России Владимиром Путиным за ходом учений российских ядерных сил «Гром».

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