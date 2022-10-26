Уфа, , 14:39 — REGNUM Младенческую смертность удалось снизить за девять месяцев 2022 года в Башкирии. Об этом 26 октября заявил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин на выездном заседании коллегии министерства здравоохранения региона, которое прошло в Кугарчинском районе селе Мраково, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Младенец Pixabay.com

По слова Рахматуллина, по итогам девяти месяцев 2022 года демографическая ситуация в Башкирии характеризовалась снижением смертности на 21,4% и рождаемости на 7,1%. В 2022 году в регионе родились 27 275 детей, при этом показатель рождаемости составил 9,1 промилле.

«Также удалось снизить младенческую смертность, показатель по оперативным данным за девять месяцев 2022 года составляет 4,5 промилле, по сравнению с аналогичным он ниже показателя прошлогоднего периода на 18,2%», — приводит пресс-служба слова министра.

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