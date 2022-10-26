Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Программа визита в Будапешт делегации, возглавляемой премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, предусматривает обсуждение экономических вопросов. Об этом 26 октября сообщил пресс-службе грузинского правительства посол Грузии в Венгрии Заза Гогсадзе.

Будапешт

«Показательно, что параллельно с этим визитом пройдет очередное заседание межправительственной экономической комиссии между Грузией и Венгрией», — добавил Гогсадзе.

По его мнению, визит позволит ещё больше раскрыть большой экономический потенциал между двумя странами. Он подчеркнул, что Венгрия постоянно поддерживать Грузию на международной арене.

Напомним, Гарибашвили, а также министр экономики Грузии Леван Давиташвили, глава МИД республики Илья Дарчиашвили и другие официальные лица 26 октября отправились в Венгрию с официальным визитом.

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