Томск, 26 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство медицинского работника в связи с осуществлением им служебной деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Цитата из х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США В психбольнице

Предварительно установлено, что 24 октября жительница Томска вызвала на дом работников Томской клинической психиатрической больницы для обследования своего 59-летнего брата.

«В ходе беседы с врачом-психиатром мужчина повел себя агрессивно, нанёс женщине несколько ударов ножом по телу, причинив колото-резаные ранения тела», — отметили в ведомстве.

Прибывшие на место сотрудники полиции и бригада санитаров поместили нападавшего в стационар психбольницы. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске задержали местного жителя, который угрожал работникам скорой помощи предметом, похожим на пистолет. Позже выяснилось также, что в руках у мужчины была зажигалка.

Читайте также: Томич с «пистолетом» гонялся за работниками скорой помощи