Красноярск, 26 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Красноярске с 18:00 (время местное) 26 октября до 13:00 28 октября ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщил Среднесибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

О неблагоприятных метеорологических условиях предупредили и жителей Минусинска, Ачинска и Назарово, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, жители Минусинска будут жить под «чёрным небом» с 16:00 26 октября до 16:00 28 октября, Ачинска и Назарово — с 19:00 26 октября до 07:00 28 октября.

Отметим, что во всех четырёх городах объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.