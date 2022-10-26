Москва, , 14:34 — REGNUM В мировые СМИ постепенно проникают предупреждения России о подготовке киевского режима к применению «грязной атомной бомбы». Заявления российского военного руководства и дипломатии сопровождаются комментариями западных адресатов о том, что это измышлённое Россией оправдание «эскалации конфликта», вплоть до собственного «применения тактического ядерного оружия», заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Ядерный взрыв

«Но информационное поле, во всяком случае, изменилось: если до конца минувшей недели прокиевские западные и восточноевропейские политики в один голос внушали миру, что Россия вот-вот применит против киевского режима и «свободного мира» тактическое ядерное оружие, то теперь на Западе вынуждены излагать и российское мнение.

Сведения о работах над «грязной бомбой» и логике её применения обнародованы начальником войск РБХЗ генералом Игорем Кирилловым . Однако открытым (по крайней мере — для общественности) остаётся крайне важный вопрос, о том, где киевский режим и его (как подчёркивал генерал Кириллов) британские покровители намерены осуществить провокацию.

Знать это желательно не только для того, чтобы привести в готовность военные «силы и средства» (о каковой заявил начальник войск РБХЗ), но иметь готовый информационный ответ на конкретный сценарий провокации.

Пока что следование логике киевского режима позволяет предположить, что «грязная бомба» готовится для региона, которым режим готов пожертвовать. Скорее всего, это не Причерноморье и не Приазовье, а центральная или северная часть Донбасса.

«Польза» от радиоактивного загрязнения Донецкой агломерации уже обсуждалась в открытую киевским «политикумом» во время наиболее интенсивных обстрелов Запорожской АЭС.

Учитывая, что обнародованный сценарий провокации основан на западной версии о «самопроизвольном подрыве российского ядерного боеприпаса», нельзя исключать имевшихся планов киевского режима и западных спецслужб на «правдоподобную» заброску источника радиоактивного загрязнения подальше за линию фронта, ближе к старой границе России. Однако обнародование существенно снизило убедительность этого сценария.

Теперь вероятнее, что «грязную бомбу» станут нацеливать ближе к линии соприкосновения войск и наибольший риск её применения будет связан с дестабилизацией фронта, которая может быть подана как «прорыв российской обороны».

Будем надеяться, что российскому командованию известны не только места работ по изготовлению «грязной бомбы», но и дальнейшие планы противника. От этого зависит, какие силы и средства должны быть приведены в действие.

А командующему СВО генералу армии Сергею Суровикину в связи с минувшим 24 октября Днём спецназа ГРУ, как мне известно, ветераны спецназа желают поскорее выправить ситуацию в зоне СВО так, чтобы специалисты, подготовленные для работы по тылам противника, занимались лишь своими прямыми обязанностями», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выступление американского постпреда на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтвердило опасения России о том, что после провокации Киева с «грязной бомбой» Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия, заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

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