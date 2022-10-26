Саратов, 26 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Депутаты Саратовской областной думы в двух чтениях приняли закон, позволяющий расширить направления использования средств регионального маткапитала. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба парламента региона.

Propfr.ru Семейный капитал

По словам автора законопроекта, заместителя председателя областной думы Татьяны Ерохиной («Единая Россия»), документ разработан по результатам общения с многодетными семьями на приемах и встречах в районах.

Теперь региональный маткапитал можно использовать на обучение детей у индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующую лицензию. В Саратовской области такая лицензия имеется у 24 индивидуальных предпринимателей.

После улучшения жилищных условий обучение детей занимает второе место по использованию средств регионального материнского капитала, добавила Ерохина.

Напомним, в Саратовской области с 1 октября 2022 года размер регионального капитала составляет 120 151,677 рублей.

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