Москва, 26 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наблюдает за ходом учений сил стратегического сдерживания «Гром». Видео опубликовал 26 октября телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На кадрах министр обороны России Сергей Шойгу докладывает Путину о начале учений ядерных сил «Гром».

Подобные испытания проводятся в 2022 году второй раз. Ранее тренировку провели 19 февраля — за несколько дней до начала специальной военной операции России на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Пентагона подтвердил, что Россия уведомила США о проведении учений ядерных сил «Гром».