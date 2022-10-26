Донецк, 26 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 26 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:14 (совпадает с мск) — н. п. Орловка– г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике был обстрелян со стороны вооружённых формирований бандеровцев.

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