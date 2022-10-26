Париж, 26 октября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил британского политика Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом глава французского государства написал в Twitter.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

«Поздравляем Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Вместе мы продолжим работать, чтобы противостоять вызовам, включая ситуацию на территории [Бывш. УССР] и ее многочисленные последствия для Европы и мира», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Риши Сунака назначил на этот пост король Карл III и поручил ему сформировать новое правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы во Франции оставался стабильным в третьем квартале 2022 года.

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