Пхохан, Южная Корея, , 14:29 — REGNUM На фоне нарастающей напряженности в отношениях с Северной Кореей 26 октября военные Южной Корее провели крупномасштабные учения по высадке морского десанта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

Вооружённые силы Республики Корея (сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho

Сообщается, что отработка маневров прошла в рамках ежегодных учений «Хогук».

Известно, что в учениях были задействованы шесть тысяч военнослужащих, около 40 десантных машин-амфибий, десять судов и около 50 единиц авиационной техники.

Ранее глава Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Пхеньян завершил подготовку к ядерным испытаниям.

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