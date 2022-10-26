Пхохан, Южная Корея, 26 октября 2022, 14:29 — REGNUM На фоне нарастающей напряженности в отношениях с Северной Кореей 26 октября военные Южной Корее провели крупномасштабные учения по высадке морского десанта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.
Сообщается, что отработка маневров прошла в рамках ежегодных учений «Хогук».
Известно, что в учениях были задействованы шесть тысяч военнослужащих, около 40 десантных машин-амфибий, десять судов и около 50 единиц авиационной техники.
Ранее глава Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Пхеньян завершил подготовку к ядерным испытаниям.
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