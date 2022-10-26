Токио, 26 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В ходе первой за несколько месяцев трехсторонней встречи представителями Японии, Южной Кореи и США были обсуждены ситуация на территории б. УССР и Тайване. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба японского МИД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Отмечается, что стороны осудили ракетные испытания КНДР, назвав их «серьезной и немедленной угрозой миру и стабильности в регионе, а также явным вызовом всему международному сообществу».

Кроме того, указывается, что сторонами была обсуждена ситуации на территории б. УССР, в ходе чего стороны «вновь подчеркнули недопустимость угроз применения ядерного оружия» и заявили, что они «отвергают» обвинения России в том, что киевский режим готовится применить «грязную бомбу».

Помимо того, уточняется, что представители Японии, Южной Кореи и США также обсудили ситуацию вокруг Тайваня и в странах Юго-Восточной Азии, и своё взаимодействие в вопросах изменения климата, экономической безопасности и гендерного равенства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 50 киевских боевиков.