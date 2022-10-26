Новосибирск, 26 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области для участия в спецоперации на территории бывш. УССР формируется уже второй батальон добровольцев «Вега». Об этом в прямом эфире программы «Вести Новосибирск» сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«С началом частичной мобилизации мы увидели новый порыв пойти добровольцами, — уточнил Травников. — Штат батальона уже утверждён. Идет зачисление бойцов».

По слова главы региона, батальон добровольцев будет полностью экипирован дополнительным оборудованием за счёт средств организаций, предприятий и областного бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области сформирован первый добровольческий батальон «Вега». Инициатором создания подразделения выступил первый вице-спикер регионального заксобрания Андрей Панферов.