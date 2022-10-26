Херсон, 26 октября 2022, 14:24 — REGNUM Херсон является территорией Российской Федерации, и речи о его «сдаче» врагу быть не может. Об этом говорится в заявлении главы военно-гражданской администрации Херсона Александра Кобца, опубликованном 26 октября.
При этом, напомнил глава города, в Херсоне, как и в области, действует военное положение, которое предполагает определённые ограничений. На территории Херсона введен максимальный уровень реагирования, продолжает действие комендантский час, усилена охрана общественного порядка, стратегических объектов, введен особый режим въезда и выезда в Херсон с ограничением свободы передвижения в определенных районах.
Кобец также подчеркнул, что военнослужащие и сотрудники органов правопорядка имеют право на проверку документов, личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств. В городе запрещено проведение массовых мероприятий, митингов и забастовок.
Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября власти Херсонской области организовали перемещение жителей правобережья Днепра в безопасные районы. Выезжающие на постоянное место жительства могут получить жилищные сертификаты и безвозмездную помощь в размере 100 тыс. руб.