Херсон, 26 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Херсон является территорией Российской Федерации, и речи о его «сдаче» врагу быть не может. Об этом говорится в заявлении главы военно-гражданской администрации Херсона Александра Кобца, опубликованном 26 октября.

Василий Иванов ИА REGNUM Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией

«Херсон — это территория Российской Федерации, и сдавать его никто не собирается. Херсонская городская администрация продолжает проводить мероприятия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности города. В штатном режиме работают предприятия ЖКХ, медицинские учреждения, транспорт, связь, тепло- и водоснабжение, коммунальные службы», — обратился Кобец к горожанам.

При этом, напомнил глава города, в Херсоне, как и в области, действует военное положение, которое предполагает определённые ограничения. На территории Херсона введен максимальный уровень реагирования, продолжает действовать комендантский час, усилена охрана общественного порядка, стратегических объектов, введен особый режим въезда в Херсон и выезда из него с ограничением свободы передвижения в определенных районах.

Кобец также подчеркнул, что военнослужащие и сотрудники органов правопорядка имеют право на проверку документов, личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств. В городе запрещено проведение массовых мероприятий, митингов и забастовок.

«Дорогие соотечественники! Не поддавайтесь на провокации пособников киевского неонацистского режима! Не способствуйте распространению панических слухов. Все те, кто, воспользовавшись ситуацией, саботирует работу жизненно важных предприятий, учреждений и магазинов, не выполняет распоряжения администрации, отказывается принимать в оплату рубли или устанавливает собственный курс обмена валюты на территории Российской Федерации, мародерствует, понесут ответственность согласно действию законодательства в условиях военного положения. Херсон — всегда был, есть и будет русским городом!» — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября власти Херсонской области организовали перемещение жителей правобережья Днепра в безопасные районы. Выезжающие на постоянное место жительства могут получить жилищные сертификаты и безвозмездную помощь в размере 100 тыс. руб.