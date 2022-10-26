Москва, 26 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак покинула Россию, сообщает 26 октября РИА Новости со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Она через Белоруссию уехала в Литву», — цитирует агентство слова собеседника.

Телеграм-канал «112» написал, что Собчак «в срочном порядке покинула пределы России».

Ранее появились данные о возбуждении уголовного дела в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Кроме того, появились сведения об обыске в подмосковном доме самой телеведущей.

Ксения Собчак пока не подтверждала информацию об обыске и об отъезде за пределы России.