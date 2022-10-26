Загреб, 26 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Сильный скачок цен на недвижимость наблюдается не только в Загребе, но и на рынках крупных городов соседних стран: Белграда, Сараево, Баня-Луки, Подгорицы, пишет хорватское издание Jutarnji list.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

За год цены на квартиры подскочили более чем на 30 процентов, а после начала спецоперации на территории б. УССР приезда большого количества переселенцев цены на аренду выросли вдвое, сообщает Zagreb daily.

Как и в Загребе, где цены на квадратные метры нового жилья за год выросли на 30% и составили около 2500 евро, средняя цена квадратного метра квартиры в Белграде в первой половине 2022 года составляла 2565 евро. Это на 35 процентов больше, чем год назад.

Почти везде спрос на новые квартиры превышает предложение. В Загребе, например, ежегодно продается около 10 000 квартир, из которых около 2 500 новых.