Ярославль, 26 октября 2022, 15:06 — REGNUM В Ярославле ищут подростков, которые прыгали на припаркованном автомобиле. Ролик с записью с камер видеонаблюдения опубликован в социальных сетях.
Съёмка сделана на улице Туманова в Дзержинском районе: молодые люди по очереди залезают на капот машины. Один из них разбивает лобовое стекло ногой.
Однако в полиции сообщили, что заявления к ним не поступало. По информации, размещённой в соцсетях, проводится проверка.
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