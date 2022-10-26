Ярославль, 26 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Ярославле ищут подростков, которые прыгали на припаркованном автомобиле. Ролик с записью с камер видеонаблюдения опубликован в социальных сетях.

Ярославль LIVE Подростки в Ярославле прыгают на автомобилях

Съёмка сделана на улице Туманова в Дзержинском районе: молодые люди по очереди залезают на капот машины. Один из них разбивает лобовое стекло ногой.

«Ищем эту веселую компанию подростков. Устроили батуты на машинах, разбили лобовое. Написали заявление», — рассказал ярославец.

Однако в полиции сообщили, что заявления к ним не поступало. По информации, размещённой в соцсетях, проводится проверка.