Тольятти, Самарская область, , 14:28 — REGNUM Девять земельных участков вдоль автомобильной магистрали «Обход Тольятти», на которых разместятся комплексы дорожного сервиса, определили в Самарской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Строительство дороги ru.torange.biz

Этот вопрос обсуждался на совещании в областном правительстве. Работы на данном объекте стартовали в декабре 2019 года. Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км (будет смонтировано 26 опор, 25 пролетных строений), а протяженность новой автотрассы — 99 км.

Сообщается, что на строительстве моста одновременно работают порядка 1200 человек, задействовано 336 единиц техники, 67 плавсредств.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог региона Ивана Пивкина, сейчас выполняются все контрольные точки графика работ 2022 года: надвижка 14-го пролетного строения, перекладка газопроводов. При этом общая техническая готовность моста к концу года должна составить 75%.

Отмечается, что на строительстве автомобильной дороги «Обход Тольятти» задействовано 2700 специалистов и 570 единиц техники, при этом степень готовности 27 мостов и путепроводов составляет 97%, верхний слой асфальта уложен на 47 километрах новой дороги, это составляет 52% от общей ее протяженности.

На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с экологической нагрузкой на эту территорию, поскольку здесь пролегают пути миграции диких животных, расположены охотничьи угодья.

Отмечается, что проект автотрассы прошел экологическую экспертизу и предусматривает строительство сооружений, которые позволят свести к минимуму вред природе.

«Сеточное ограждение исключит выход животных на трассу, а пересечь ее они смогут по специальным путепроводам, которые также предназначены для прогона сельскохозяйственных животных и перемещения агротехники», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что специалисты уже определили девять земельных участков, на которых разместятся комплексы дорожного сервиса.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил начать работу по их проектированию, так как комплексы должны быть открыты одновременно с началом движения по трассе.

«Эти объекты должны быть современными, удобными для всех участников дорожного движения, построенными с высоким качеством. Прошу учесть это при формировании технического задания и определении подрядчиков на создание объектов дорожного сервиса», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.