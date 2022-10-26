Известный западный интеллектуал и исследователь стратегии Эдвард Люттвак опубликовал статью с кликбейтным заголовком «Пришло время отправить войска НАТО на Украину. Спустя 75 лет альянс застрял в ядерном веке». Имя автора в сочетании с заявленной темой не позволяют пройти мимо этого текста, который даёт хороший повод поговорить о том, какие реальные возможности есть у европейских стран для эскалации и к чему приведёт война России с НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

Эдвард Люттвак родился в еврейской семье в Румынии, рос на Сицилии и затем в Англии, где получил образование в сфере аналитической экономики. В 1967 году уехал добровольцем на Шестидневную войну между Израилем и коалицией арабских государств.

По возвращении в Англию он работал бизнес-консультантом в нефтяной сфере и в свои 26 лет написал первый бестселлер «Государственный переворот: Практическое руководство». Данную книгу, наравне с написанной девятью годами позднее работой «Стратегия: логика войны и мира», сегодня изучают во многих военных учебных заведениях мира.

В 1969 году в возрасте 27 лет Люттвак присоединится к аналитическому центру «Комитет по поддержанию благоразумной оборонной политики» (англ. Committee to Maintain a Prudent Defence Policy).

Комитет был основан отцами западной внешней политики времён холодной войны — бывший госсекретарь Трумэна Дин Ачесон и бывший 12-й замминистра обороны США Пол Ниц. Ачесон принимал участие в разработке доктрины Трумэна и плана Маршалла, а также Организации Североатлантического договора.

Можно с уверенностью сказать, что Люттвак с молодых лет состоял в окружении ключевых аналитиков и конструкторов внешнеполитической стратегии США, а его книги стали настольными для политиков из разных стран мира. Его точку зрения можно считать авторитетной для западной военно-политической элиты, которая училась в том числе и по его книгам.

Тезисы Люттвака

В своей статье с призывом к НАТО отправить современных интервентов на Украину Люттвак выдвигает два основных тезиса.

Первый состоит в том, что ядерной войны не будет, потому что нет политиков, которые готовы её развязать.

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, унёсшие более 140 тысяч жизней в Японии в 1945-м, были возможно только потому, что до конца никто не понимал последствий от ядерных ударов, а прежде всего фактора заражения территории смертельной радиацией.

В короткий промежуток времени середины 1940-х и начала 1950-х в США был культ атомной бомбы, который доходил до того, что люди мечтали съездить в Лас-Вегас, который называли Атомным городом, в отель-казино Desert Inn, чтобы в панорамном Sky Room отеля увидеть, как проходили так называемые «бомбовые вечеринки», где посетители могли наблюдать за взрывами на полигонах в пустыне Невады с относительно безопасного расстояния, попивая «атомные коктейли».

Но когда Дуглас Макартур во время корейской войны в декабре 1950 настаивал на повторном применении ядерного оружия уже против китайских добровольцев, Трумэн отправил его в отставку, несмотря на то, что это был герой Второй мировой войны и один из самых авторитетных военачальников в американской армии.

Почему американцы не ударили тогда ядерной бомбой?

Причины две: во-первых, только в 1950-х ученые изучили последствия радиации и лучевой болезни, а во-вторых, советская программа по разработке атомной бомбы завершилась в том же 1950 году, поэтому западные стратеги пришли к мнению, что начало ядерной войны приведёт к ответным ударам и заражению собственного населения.

Политические риски остаться без населения, которым управляешь, кратно превосходят военную выгоду от нанесения удара в войне, которая не угрожает существованию вашей государственности.

Второй вывод Люттвака: Украине не просто не хватает оружия, но и людей.

Запад затянул с поставками вооружения Украине, из-за чего она понесла большие потери во время контрнаступления. Чтобы сохранить лицо, по мнению Люттвака, ситуацию надо спасать, иначе победят плохие парни.

США не способны тянуть это бремя в одиночку из-за потенциальной эскалации как на Ближнем Востоке, так и на Тайване, поэтому ключевое решение должны принимать густонаселённые страны Европы (Англия, Франция, Италия, Германия, Испания).

Так автор приходит к своему основному выводу о том, что отправка войск европейских союзников по НАТО на Украину не чревата ядерной войной, а, следовательно, вполне допустима.

Если с первой мыслью ещё можно согласиться, хотя и в ней есть много нюансов, то вторая вызывает лишь насмешку. Вернее, не сам второй тезис, а вывод, который из него следует. Дефицит людей в армии Украины действительно есть, но ни оружие, ни даже интервенты ситуацию кардинально не изменят из-за позиционного тупика.

Чёрная дыра

Сегодня Украина — это своего рода чёрная дыра для Запада, ещё управляемая, но лишь поглощающая ресурсы и мало что способная дать взамен как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Именно этим объясняется политическая импотенция в вопросе поставок оружия для Украины, поскольку ключевые поставщики хотят соскочить с неё на фоне перспектив как эскалации СВО, так и конфликтов в других регионах.

США не вкладывают все свои средства в войну с Россией по объективным экономическим причинам, так как выгода от конфликта не очевидна.

Конфликт вокруг Израиля может обрушить поставки нефти, вокруг Тайваня — рынок высоких технологий и микропроцессоров, а вот вялотекущий конфликт на Украине хорошо играет роль в сдерживании экономического роста Европы, России и Китая.

Однако его преимущество исчезает, если американцы будут тратить на оружие и восстановление Украины больше денег, чем сейчас, взяв дополнительные обязательства, которые станут сдерживать уже американскую экономику.

Бремя помощи Украине на данный момент несут европейские континентальные страны, которые действуют против своих национальных интересов из-за потери суверенитета, а Великобритания и США то охлаждают эскалацию, то увеличивают, в зависимости от своих целей.

Европа, которая воюет с Россией и не торгует с Китаем, не сможет добиться экономического суверенитета и вынуждена будет оставаться пешкой в игре более старших товарищей по альянсу.

Силы НАТО и силы России

НАТО без США едва ли представляет какую-либо военную угрозу для России. ВС РФ — это получающая ежедневно боевой опыт 800-тысячная армия, мобилизационный потенциал которой способен на резкое увеличение личного состава на 300 тысяч за один призыв.

Если рассмотреть самую сильную армию континентальной Европы, то есть французскую, то её экспедиционный корпус на Украину, скорее всего, будет состоять из 10-тысячного Иностранного легиона, который сравним с ЧВК «Вагнер» до массового набора заключённых.

В самой Франции вся боевая часть армии состоит из 50-тысячного корпуса быстрого реагирования, который включает в себя всего лишь две дивизии. Если грубо обобщать, то при вводе всей армии Франции, даже с учетом африканского контингента их военных баз, то мы получим группировку войск в 60–80 тысяч.

Это уже сравнимо с ЧВК «Вагнер» периода штурма Бахмута. То есть военный потенциал сильнейшей европейской армии на данный момент — это захват районного центра Донецкой области.

Причем никаких волшебных технологий у Запада нет, большинство средств вооружения уже применяется против российской армии, и ВС РФ умеют противостоять натовскому вооружению.

С другой стороны, остаётся большой вопрос, а способны ли европейские армии мирного времени участвовать в конфликте против равного по технологическому развитию оппоненту в условиях, где используются все виды разведки и средства поражения? Сможет ли их армия не сжечь все свои ресурсы в условиях позиционного тупика, а прорвать фронт?

Иными словами, а доедет ли вообще армия западных интервентов до пресловутых лесопосадок?

Война сухопутными силами

Первый сценарий — это переброска сухопутных сил в формате экспедиционного корпуса для поддержки ВСУ.

Проблемы возникнут уже на стадии переброски сил, потому что европейская логистика не готова к массированному и скрытному перемещению крупных армий на Украину. Если она не будет скрытной, то первое, что они получат после пересечения границы, — это удар «Калибром», затем «Искандером» при размещении в прифронтовой, да и даже в тыловой зоне.

Потом, если кто-то из выживших сможет поехать в сторону передовых позиций, то они получат «Ланцетом» по своим средствам передвижения, а по окончании турне прыгнут на минные поля под артиллерийским обстрелом с корректировкой в прямом эфире.

Пройдя все эти стадии войны «в стиле СВО», остатки интервентов смогут вступить в бой с российской армией и показать себя.

Концентрация новых пехотных сил не решит позиционный тупик на Украине, пока не произойдут качественные изменения в тактике применения уже имеющихся сил.

Пока ни российская, ни украинская армия не выработали управленческих технологий для глубокого прорыва фронта. Если этого нет у воюющих армий, то почему мы должны ожидать эффективное применение сил европейских армий мирного времени? Единственная тактика прорыва, которая сейчас работает, — это наступление волнами штурмовиков при условии истощения артиллерийских боеприпасов и ракет ПВО.

То есть побеждать можно, имея кратно больше военных ресурсов, чем противник, однако у европейского контингента НАТО никакого преимущества перед ВС РФ нет, ни с точки зрения военной экономики, ни в количестве мобилизационного резерва.

Уж тем более с учетом, что вступление НАТО спровоцирует более активное участие российских союзников в лице КНДР (прокси Китая) и Ирана, чья экономика и так существенно милитаризирована.

Только по бронетехнике Россия в месяц производит около 125 танков, что является ¼ от запасов ОБТ резерва Франции, и 250 БМП, что сравнимо с количеством всех БМП Marder в немецкой армии.

По производству артиллерийских боеприпасов весь ЕС способен производить до 1,15–1,4 миллиона единиц, по заверениям Борреля, при потребности ВСУ в 2,5 миллиона, тогда как Россия производит самостоятельно 1,6 миллиона и ждет обещанных трёх от КНДР, чтобы покрыть свои потребности в четырёх миллионах на 2024 год.

Несмотря на более высокий уровень жизни на Западе, они, без должной мотивации в короткий срок, не способны нарастить возможности своей военной экономики из-за отсутствия материальной базы, рабочей силы и, скорее всего, политической воли инвестировать миллиарды долларов в ВПК без экзистенциальной угрозы для европейских государств.

Ракетная война и ядерный конфликт

Но есть и второй сценарий, который действительно представляет угрозу для российской государственности.

Массированный ракетный удар с применением морских и авиационных пусковых установок со стороны НАТО по военной и гражданской инфраструктуре, как в зоне СВО, так и в тыловых районах юга России, конечно же, переложит всю ответственность за эскалацию на плечи «оборонительного» альянса.

У НАТО мало артиллерии, систем РЭБ, ударных дронов и бронемашин для войны в духе СВО, однако до сих пор много дальнобойных систем для уничтожения инфраструктуры. Это уже было опробовано в «оборонительной» войне «оборонительного» альянса в Югославии и Ираке, хотя формально сам альянс участвовал там в операции по «сдерживанию» конфликта от расширения в сторону альянса. При том что спровоцирован конфликт был участником альянса в лице США.

Этот пример наглядно показывает, что, когда надо, на Западе умеют применять новояз и называть агрессию «сдерживанием».

В случае, если конфликт пройдёт все необходимые и на самом деле маловероятные стадии эскалации до атаки российской инфраструктуры, то это будет пересечение той самой красной линии обновленный ядерной доктрины Российской Федерации:

«РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё и (или) её союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

Поскольку линия эта определена достаточно ясно и четко, то ответственность за дальнейшие события переходит на «оборонительный» альянс. В этом и состоит дипломатическая игра между политиками по переносу ответственности, чтобы не выглядеть агрессором и виновником сотен тысяч жертв.

Российское гиперзвуковое оружие при массированной перегрузке ПВО дешёвыми ракетами и БПЛА, как показывает практика обстрелов тыловых районов Украины, способно пробить современные западные системы противоракетной обороны.

В этом сценарии, скорее всего, будут атакованы сначала объекты энергетической инфраструктуры в Германии, Испании и Италии, а затем и военно-политическое руководство Франции.

Удары по инфраструктуре истощат систему ПРО Европы и создадут энергетический кризис, который обесточит промышленность, а с ней и ВПК НАТО. В свою очередь ликвидация военно-политического руководства Франции, единственной континентальной ядерной европейской державы, позволит избежать нанесения ответного ядерного удара по России.

Данный сценарий, к которому ни в коем случае не призывает автор статьи, может иметь серьёзные последствия не только для самого существования России, но и европейской континентальной цивилизации.

Осознавая это, европейские политики никогда не добьются консенсуса относительно эскалации против России, а выступать за ввод войск НАТО на Украину продолжат только американские аналитики, такие как Эдвард Люттвак, при всем уважении к его работам, и политические самоубийцы вроде президента Франции Эммануэля Макрона, хотя в его случае эпитет «политический» даже лишний.