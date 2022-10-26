Москва, 26 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Государство всегда выполняло свои обязательства перед пенсионерами. Усиление социального вектора развития в России продолжается, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор BitRiver по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

«Пенсии и целевые выплаты периодически индексируются, однако есть еще на повестке серьезные вопросы. Но прогресс есть, и говорить о какой-то дополнительной подушке безопасности для генерации внебюджетных средств для пенсионеров, думаю, преждевременно.

В наступающем году средняя пенсия неработающих пенсионеров подрастет на 3100 рублей, до отметки 21 тыс. 650 руб. В ближайшие годы, вполне вероятно, пенсии будут индексировать на 6,8%.

Другой вопрос, что справедливый минимальный уровень ежемесячной поддержки неработающих пенсионеров сегодня должен находиться на отметке не менее 40 тыс. рублей. К тому же почти восемь лет заморожена накопительная пенсия. Вряд ли произойдут какие-то перемены в этой части до 2025 года.

Важная задача, которая сегодня успешно реализуется монетарными властями, состоит в успешной борьбе с инфляцией.

Уже более полугода рубль сохраняет умеренно сильные позиции. Это значит, что при сохранении текущего тренда негативное влияние ранее слабого рубля на качество жизни пенсионеров будет нивелироваться», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты РАНХиГС и Института Гайдара предложили создать в России резервный фонд пенсионной системы.

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