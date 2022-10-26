Кострома, , 14:25 — REGNUM Костромской районный суд удовлетворил просьбу бывшего актёра драматического театра имени Островского Влада Багрова, осужденного за убийство, о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Влад Багров в колонии УФСИН по Костромской области

Если решение не обжалуют, ближайшие 3 года, 1 месяц и 20 дней актёр проведёт не в колонии, а исправительном центре ФСИН. Все это время он будет жить в нём и ездить на принудительные работы. Изначально Багров просил суд об ограничении свободы, но судья не принял такое решение, так как поведение осужденного в колонии «не было идеальным». В частности, он отказывался быть дежурным по камере. Всего он получил 6 взысканий от руководства исправительного учреждения.

Напомним, 6 декабря 2015 года Багров проник в квартиру в Кадыевском переулке, где вместе с другом находилась его возлюбленная. Он избил их, после чего отправился играть вечерний спектакль. От причинённых травм 35-летняя женщина умерла на месте. У нее остались двое детей. Мужчина был доставлен в больницу с травмами средней тяжести. На суде актёр раскаялся в «глупости, неумении ценить важные моменты» и пояснил, что пошёл на преступление из ревности и не желал никому смерти. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отмечается, что в исправительной колонии строгого режима Багров принимал «активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, получал дипломы».