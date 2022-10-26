Осло, 26 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Норвежская компания Norsk Hydro, владеющая крупнейшим в Европе заводом по производству первичного алюминия, призывает ввести санкции против российских металлов, в то время как европейские производители вынуждены сокращать производство из-за растущих расходов на энергоносители.

Volganet.ru Алюминиевый завод

«Мы видим, что европейский алюминий сильно страдает от [СВО в б. УССР], — сказала главный исполнительный директор Norsk Hydro Хильде Мерете Осхейм в интервью Bloomberg 26 октября. — Сложилась парадоксальная ситуация, когда ряд производителей сами применяют санкции в отношении российского металла, в то время как другие покупают российский металл и во многом выигрывают от [СВО]».

В настоящее время российский алюминий не подпадает под европейские и американские санкции, хотя некоторые покупатели в Европе отказываются его приобретать. Norsk Hydro решила не делать новых закупок металла в России, а Novelis Inc. исключила российские предприятия из тендера на заключение новых контрактов на поставку продукции на свои европейские заводы в 2023 году.

Корпорация Alcoa, крупнейший американский производитель алюминия, еще в сентябре направила письмо на Лондонскую биржу металлов, где заявила, что российский металл не должен торговаться на бирже промышленных металлов.

Norsk Hydro, крупнейшими акционерами которой являются правительство и пенсионный фонд Норвегии, в сентябре сократила производство на двух заводах в Норвегии из-за снижения спроса, а в августе заявила, что закроет алюминиевый завод Slovalco в Словакии.