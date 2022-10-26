Донецк, , 14:16 — REGNUM Республиканский травматологический центр (РТЦ) в Донецке обеспечен медикаментами в полном объёме. Об этом сообщил директор лечебного учреждения Андрей Боряк.

Республиканский травматологический центр (РТЦ), г. Донецк Александр Погожев © ИА REGNUM

«На сегодня медикаментозно мы обеспечены полностью. Расходными материалами медицинского назначения тоже. <…> Принимаем участие и в гуманитарных программах, заказываем необходимое, если возникает какая-то потребность. Нам привозили и больничную одежду для военнослужащих: тапочки, майки, белье. Все это необходимо в случае, когда поступают тяжелые раненые. Зачастую их одежда приходит в негодность», — цитирует Боряка ТАСС.

ИА REGNUM ранее публиковало фоторепортаж из Республиканского травматологического центра (РТЦ) в Донецке.

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