Донецк, 26 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Республиканский травматологический центр (РТЦ) в Донецке обеспечен медикаментами в полном объёме. Об этом сообщил директор лечебного учреждения Андрей Боряк.

Александр Погожев ИА REGNUM Республиканский травматологический центр (РТЦ), г. Донецк

«На сегодня медикаментозно мы обеспечены полностью. Расходными материалами медицинского назначения тоже. <…> Принимаем участие и в гуманитарных программах, заказываем необходимое, если возникает какая-то потребность. Нам привозили и больничную одежду для военнослужащих: тапочки, майки, белье. Все это необходимо в случае, когда поступают тяжелые раненые. Зачастую их одежда приходит в негодность», — цитирует Боряка ТАСС.

ИА REGNUM ранее публиковало фоторепортаж из Республиканского травматологического центра (РТЦ) в Донецке.

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