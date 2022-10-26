Донецк, 26 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян со стороны вооружённых формирований бандеровцев. Об этом 26 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны киевских нацистов был произведён в 14:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции против Ассоциации юристов России, введённые киевским режимом, не первые и не последние.