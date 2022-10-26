Ставрополь, , 14:14 — REGNUM В Ставропольском крае открыли бюст командующего воздушно-десантными войсками Героя Советского Союза Василия Маргелова. Его установили на мемориале «Огонь Вечной Славы» в городе Михайловске в рамках проекта «Аллея Российской Славы», сообщил в своем телеграм-канале глава Шпаковского округа Игорь Серов.

Василий Маргелов Mil.ru

В торжественной церемонии открытия бюста легендарному герою приняли участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, Герой России, генерал-майор Юрий Эм, заместитель председателя «Союза десантников» Василий Бельченко, командир 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Роман Шутиков и представители общественных организаций района. В ходе митинга присутствующие вспоминали, каким был генерал армии Василий Маргелов.

«Василий Филиппович олицетворяет целую эпоху в развитии и становлении воздушно-десантных войск, с его именем связаны их авторитет и популярность. Героические подвиги десантников останутся в истории на века», — подчеркнул Игорь Серов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года бюст первого командующего ВДВ Василия Маргелова открыли в Советском городском округе Ставрополья — в городе Зеленокумске.