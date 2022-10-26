Москва, 26 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Экономические отношения России и Мексики имеют большой потенциал к росту, заявила 26 октября посол республики в Москве Норма Пенсадо Морено.

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«Экономические отношения Мексики и России в эти годы были достаточно стабильны, но у них есть большой потенциал для дальнейшего роста», — цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, Россия и Мексика могут наращивать сотрудничество в сфере эпидемиологии, сельского хозяйства.

«Что касается этого года, то в первые три триместра товарооборот достиг $1,573 млрд», — подчеркнула она.