Новосибирск, , 14:14 — REGNUM В Новосибирске в ближайшие дни ожидается порывистый ветер и мокрый снег. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, днём 27 октября и ночью 28 октября в городе ожидаются порывы ветра до 18 м/с, местами умеренный дождь и мокрый снег. При этом температура воздуха ночью опустится до — 1°С, а днём будет не выше +8 °С.

29 октября ночью ожидается — 1…-3 °С, днем +1…+3 °С, ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, преимущественно без осадков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 октября ураганный ветер оставил без электричества 95 населённых пунктов в 21 районе Новосибирской области. А в Новосибирске произошло частичное обрушение кровли трёхэтажного общежития.

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