26 октября 2022 | Время чтения 1 мин

На фоне заявлений Германии о намерении изъять российские активы, в России почему-то собираются покупать доли Mercedes-Benz в российских дочерних компаниях. Пользователи соцсетей недоумевают — почему покупать?

Светлана Шаповалова, , 20:35 — REGNUM Известие о том, что Mercedes намерен уйти с российского авторынка и продать доли в своих «дочках», включая завод в Подмосковье, не слишком расстроило пользователей соцсетей. Но есть и те, кто негодует: Россия продолжает быть добренькой с врагами, которые хотят попросту присвоить себе российские активы.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

«В Европе евроскоты запустили уже процесс конфискации российских резервов (считай, банальное воровство), а в России позволяют их активам спокойно уходить. … соплежуи и кукловоды у власти, которые продолжают действовать по правилам скотозапада. Продолжайте в том же духе, победа будет за вами», — негодует Валентин Платонов.

«Будем собственные машины строить. А то наш автопром расслабился. Сколько можно кормить немецко-фашистскую экономику?» — спрашивает А. в телеграм-чате ИА REGNUM.

«Будем выпускать «Волгу», — отметила Татьяна Соколова.

«И «Победу»!» — предлагает Лилия Смехова.

«Аурус» — в массы! Каждой российской семье — по бюджетному «Аурусу»!» — предлагает Ольга.

«А может, наши заводы начнут вкладывать в создание и развитие собственных брендов? И может, в нашей стране наконец перестанут выпускать жестяные банки на колесах?» — спрашивает Александр Обелец.

«Тачка — и точка», — предложил название для нового автоконцерна Александр Шилов.

Петр Вильямс. Автопробег

«С Угандой договорились о поставках электромобилей. Да здравствует «братский» народ Уганды и их автопром», — заметил Константин Приченко.

«Очень бы хотелось полноценную автомобильную промышленность, а не очередное сборочное производство — одна имитация получается, а не автозаводы», — пожелал Михаил Терентьев.

«При таких ценах на энергоносители в Германии, Mercedes и оттуда уйдет скоро!» — рассуждает Екатерина.

«Не проспите всё, ребята! Такой шанс выпал быть лучшими!» — напутствовала представителей отечественного автопрома Елена Поздеева.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как появилась информация о том, что Mercedes намерен уйти с российского рынка и продать доли в своих «дочках», включая завод в Подмосковье, Минпромторг заявил, что поможет новому владельцу активов подобрать технологического партнёра для налаживания производства.

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