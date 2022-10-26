Екатеринбург, 26 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области ликвидирует нелегальную свалку на территории Ирбита. Соответствующее решение принял суд, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Несанкционированная свалка располагается в карьере отработанных глин на территории городского округа Ирбит. Её в ходе проверки обнаружили правоохранители.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанностей по ликвидации свалки на свердловское минприроды. Суд удовлетворил иск. Прокуратура проконтролирует решение инстанции.