Неизвестные обстреляли из РПГ здание РОВД в Херсоне
Херсон, 26 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Здание РОВД в Херсоне обстреляли из ручного гранатомёта, сообщили 26 октября в экстренных службах.
Иван Шилов ИА REGNUM
Херсон
Преступники предприняли попытку нападения на Днепровский РОВД города Херсона. По предварительным данных, они хотели завладеть оружием.
Злоумышленники сделали один выстрел из РПГ и скрылись. Инцидент случился около 13:00.
В городе проводятся мероприятия по блокированию и задержанию нападавших.