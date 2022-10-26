Херсон, 26 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Здание РОВД в Херсоне обстреляли из ручного гранатомёта, сообщили 26 октября в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Преступники предприняли попытку нападения на Днепровский РОВД города Херсона. По предварительным данных, они хотели завладеть оружием.

Злоумышленники сделали один выстрел из РПГ и скрылись. Инцидент случился около 13:00.

В городе проводятся мероприятия по блокированию и задержанию нападавших.