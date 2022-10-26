Курган, 26 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В курганском всемирно известном ортопедическом Центре имени академика Г. А. Илизарова открыли новое центральное стерилизационное отделение, которое позволит медучреждению вдвое увеличить свою хирургическую активность. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Пресс-служба губернатора Курганской области Центр им. Илизарова в Кургане

В Центре имени академика Г. А. Илизарова проводятся 13 тысяч операций в год. Благодаря стерилизационному отделению будет вдвое больше. На оснащение отделения было затрачено 218 млн рублей из федерального бюджета.

Следующий этап модернизации Центра имени академика Г. А. Илизарова — модернизация операционного блока, сообщает пресс-служба главы региона.