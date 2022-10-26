Париж, , 14:11 — REGNUM Уровень безработицы во Франции оставался стабильным в третьем квартале 2022 года, сообщает Le Parisien.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

В третьем квартале 2022 года чуть более 3,1 миллиона человек были безработными и не занимались какой-либо профессиональной деятельностью. Это на 1700 безработных меньше, чем во втором квартале 2022 года.

Во Франции количество ищущих работу оставалось стабильным в течение последнего квартала и сократилось на 11,2% за год.

Как сообщало ИА REGNUM, по окончании судебного процесса по делу о железнодорожной катастрофе во французском департаменте Эссонн, который проходил с 25 апреля по 17 июня, компания, осуществляющая железнодорожные перевозки во Франции (SNCF), вынуждена выплатить штраф в размере 300 000 евро.

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