Таллин, , 14:10 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Предпринимательству Эстонии нужен долгосрочный план развития государства, который выходит за рамки циклов местных и парламентских выборов и не зависит от настроений политиков. Об этом заместитель председателя Совета Центрального союза работодателей Эстонии и крупный инвестор Юри Кяо сообщил порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR.

«Ситуация в мире и в экономике и без того туманна, поэтому определенность в действиях государственной власти и ее решениях важна для предпринимателей и инвесторов», — отметил он.

Он перечислил направления такой госпрограммы: «Помимо привлекательного налогового и правового пространства, для этого также нужны умные и трудолюбивые люди, разумные цены на энергию и привлечение инвестиций, а также повышение производительности и добавленной стоимости».

Тогда, по его словам, эстонский бизнес сможем перейти из топа по доходам среди стран Восточной Европы в топ Западной Европы.

Кяо добавил, что, поскольку 80% налоговых поступлений в государственный бюджет Эстонии связаны с заработной платой, повышать заработную плату, а значит и доходы госказны, могут только компании, предлагающие высокую добавленную стоимость. Но рост добавленной стоимости требует инвестиций в инновации и новые технологии для вывода на рынок новых продуктов, услуг и бизнес-моделей, напомнил Юри Кяо: «Поэтому вклад в инновации должен быть написан жирным шрифтом в долгосрочном плане развития страны».

Кроме того, ответственный государственный бюджет — это обратная сторона налоговой медали, потому что бюджет предназначен для управления расходами. Поэтому, кроме бюджетной дисциплины, предприниматели ожидают от правительства необходимых изменений для достижения экономии и поиска внутренней эффективности.

Таким изменением может стать реформа госуправления, которая была отложена на второй план из-за кризисов и политической нестабильности последних лет и достижения которой пока неудовлетворительны, считает видный эстонский бизнесмен.

В центре государственной реформы должна быть модернизация услуг и функций, сокращение бюрократии и передача некоторых задач государства и местных властей частному сектору, а также замедление роста расходов государственного сектора.

«В стране с сокращающимся населением трудоспособного возраста поддерживать разрастающуюся государственную службу нецелесообразно. Простое расходование денег дорого обходится нам как гражданам, но не решает системных проблем и не помогает нам стать богаче», — подчеркнул заместитель председателя Совета Центрального союза работодателей Эстонии и крупный инвестор Юри Кяо.