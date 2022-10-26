Екатеринбург, 26 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Торговый центр «Гринвич» Екатеринбурга и компания шведского бренда H&M заключили мировое соглашение. Производство по делу прекратили 25 октября, следует из картотеки Арбитражного суда по Свердловской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Вывеска магазина H&M, который временно возобновил свою работу в ТРЦ «Галерея»

Ранее торговый центр требовал от компании 28 млн рублей. Именно в такую сумму собственники «Гринвича» оценили упущенную выгоду из-за необоснованного уменьшения ввоза товаров шведского бренда.

Отметим, судебные разбирательства по делу начались в 2020 году. Ещё в марте 2021 года суд предлагал сторонам решить конфликт мирным путём.