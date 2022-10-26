Саратов, 26 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. На территории Саратовской области появятся вытрезвители. Соответствующий закон 26 октября единогласно принят депутатами регионального парламента.

Советский вытрезвитель (Спецмедслужба)

«Мы сегодня принимаем порядок создания таких учреждений. Дальнейшая реализация будет прорабатываться правительством. Мы свои предложения направили. Межведомственное взаимодействие здесь не исключается. Необходимость создания таких учреждений продиктована цифрами», — уточнил председатель комитета по социальной политике Роман Грибов («Единая Россия»).

Также депутаты приняли закон, согласно которому полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних жителей переданы минтруда и соцзащиты области.

Утверждены изменения, что назначение меры поддержки, связанной с газификацией жилья, носит заявительный характер, выплата осуществляется независимо от очередности подачи заявлений.

Еще приняты поправки в областной закон «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов», которыми он приводится в соответствие с новыми положениями правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM вытрезвители в Саратовской области будут финансироваться из регионального бюджета.

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