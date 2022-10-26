* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 26 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Учебные планы афганских вузов будут изменены на основе «исламского шариата и мировых стандартов», заявил новый министр высшего образования в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Над Мохаммад Надим, сообщает 8am.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Нового министра высшего образования талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили через год и два месяца своего правления. Возглавлявший министерство до него Абдул Баки Хаккани заявлял, что от выпускников учебных заведений за последние двадцать лет нельзя ожидать никакой пользы. На церемонии представления своего преемника он подчеркнул, что раньше в учебных заведениях мало учитывались религиозные требования.

Заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по административным вопросам также подчеркнул важность пересмотра и изменения учебных программ. Однако ряд преподавателей и студентов университетов охарактеризовали состояние высшего образования за год правления радикалов как «жалкое и тревожное». По их мнению, вмешиваясь в учебную программу и назначая мулл главой министерства высшего образования, радикалы мешают академическому росту и «талибанизируют» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) учебные заведения.

Мулла Хайбатулла Ахундзада, «призрачный» лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назначил Нада Мохаммада Надима, талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) губернатора Кабула, министром высшего образования. Надим сказал на церемонии своего представления: «Учебные программы будут разработаны на основе шариата и международных стандартов». Он подчеркнул, что будет выполнять свои обязанности с учетом «исламских и афганских ценностей».

Абдул Баки Басир-уль-Шах, известный как Абдул Баки Хаккани, бывший глава министерства высшего образования, заявил на церемонии представления своего преемника: «Система образования не удовлетворяла религиозным потребностям молодежи. Воздействие других вещей на них было высоким, религиозная составляющая пребывала на низком уровне».

Он подчеркнул, что проделал большую работу в области академических программ и, в частности, создал факультеты шариата в 18 вузах страны. При нём была завершена разработка учебных программ по 40 направлениям, и этот процесс продолжается.

Представитель министерства высшего образования Ахмад Таки заявил, что создана группа для внесения изменений и пересмотра учебных программ. По его словам, в вузах изменят количество часов и содержание некоторых предметов. Ранее радикалы утроили количество часов преподавания исламской культуры с восьми до 24.

В то же время Абдул Салам Ханафи, вице-премьер правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил во время представления нового и. о. главы министерства высшего образования: «Необходимо работать день и ночь, улучшать образовательную программу, чтобы решить нужды и проблемы Афганистана». «Студенты, которые уезжают и заканчивают отсюда, должны вернуться в страну как предмет гордости».

Он также подчеркнул, что за последние 20 лет в сфере высшего образования не было проделано серьёзной работы. Заместитель премьер-министра по административным вопросам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросил чиновников частных вузов привести свою деятельность в соответствие с международными стандартами.

Читайте также: Афганские радикалы ввели для учителей «религиозные экзамены»

Нур-уль-Хак Анвар, управделами кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также заявил, что при республиканском режиме чиновники госучреждений нанимались по предпочтениям иностранцев, а сейчас установлена прозрачность. Он добавил: «Кто бы ни пришел сюда (министерство высшего образования), принесёт много пользы людям». Он заявил, что назначение на должности при действующем режиме является «профессиональным и прозрачным».

Кто возглавил министерство высшего образования?

Нада Мохаммад Надим является одним из доверенных лиц муллы Хайбатуллы Ахундзада. В последние годы он был командиром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Фарьяб, Сарипуль, Гор и Бадгис. Больше подробностей биографии нового главы минвуза талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили. Но когда он руководил провинцией Кабул, то сказал, что противодействовать режиму талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещено, и призывал убивать противников движения. В видеозаписях, которые ранее были распространены в социальных сетях, он угрожает противникам режима расправой и считает «долгом» противостоять противникам группировки. Новый глава министерства высшего образования также заявил, что «достоинством» афганцев является степенная походка, бороды, длинная одежда и хиджаб, что для неприемлемо «неверных».

Муджиб Мехрдад, бывший профессор Университета Аль-Бируни, говорит: «Изменение учебной программы, как в вузах, так и в школе, является специальной и неполитической задачей. Нынешняя программа, несмотря на её недостатки, является продуктом двадцатилетнего опыта. Поэтому её изменение с целью увеличения религиозной тематики совершенно непрофессионально и необдуманно и может нанести серьёзный ущерб системе образования Афганистана». Мехрдад добавляет, что образовательная система создавалась с целью просвещения и двигалась в сторону специализации, и менять её, чтобы добавить религиозные темы, неправильно.

Читайте также: США обеспокоены превращением афганских государственных школ в медресе

Он подчеркивает: «Народ Афганистана — мусульмане, и они знают принципы своей религии. Нет необходимости досконально изучать религию, как муллы. Не обязательно всех студентов превращать в мулл и маулави».

Карван (псевдоним) — один из преподавателей Кабульского университета. Он считает назначение талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулл в министерстве высшего образования оскорблением академических институтов страны и говорит: «Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят об изменениях, мое подсознание обращается к религиозным школам, выпускающим смертников, которые убивали граждан Афганистана в последние двадцать лет. Назначение Хаккани и Надима и изменение академической программы идёт в русле «талибанизации» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) университетов, и сейчас они находятся в очень хрупком и жалком состоянии, и не могут конкурировать с вузами, даже в нашем регионе, по любым научным критериям».

Он подчёркивает, что в настоящее время многие студенты разочарованы своим академическим будущим и бросают учёбу из-за ограничений, наложенных радикалами, и внедрения религиозной программы в университетах. По его словам, многие преподаватели покинули университеты и уехали за границу из-за засилья талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, с изменением учебных программ у других преподавателей не осталось никакой надежды. Он говорит, что при таких действиях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) университетское пространство, которое считалось единственным окном надежды на современные знания, развитие и совершенство страны, будет закрыто для людей.

Рамзия (псевдоним) — студентка Кабульского университета. Она боится говорить со СМИ под своим именем из-за страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она говорит: «Изменение учебных программ имеет много негативных последствий. Когда преподавание исламской культуры увеличивается с восьми до 24 циклов, это фактически увеличивает её влияние в 10 раз. Шариат не ограничивается культурой».

Студентка добавляет: «Ничего нельзя планировать в университете, управляемом талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас у студентов не осталось ни мотивации, ни надежды. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превращают все надежды в отчаяние. Когда студенты разочаровываются, они бросают учёбу и выбирают другой путь. Многие из моих друзей в нынешней ситуации предпочитают бросить учёбу, и большинство из них и не пытались поступить в университет после того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришел к власти, ибо будущее туманно и каждый день вводятся ограничения».

Марзия, другая студентка, говорит: «Изменения, вводимые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не имеют положительного эффекта. Давление и принуждение отбивают всякое желание учиться».

Что касается увеличения количества часов исламской культуры, она считает, что это отрицательно скажется на образовательном процессе. По её словам, увеличение количества часов подобных предметов ведёт к сокращению преподавания специальных дисциплин.

Читайте также: В Герате студенткам запретили носить яркие хиджабы

Тем временем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже исключили более 100 студенток из университета и изгнали их из общежития Кабульского университета за участие в акции протеста. Они хотели выразить свой протест против продолжающихся нападений на хазарейцев, но за день до акции были отравлены в столовой общежития. После этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перетасовали учебные группы.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят об изменениях в учебной программе, большинство высокопоставленных чиновников движения не имеют соответствующего образования. В настоящее время большинство должностей в правительстве занимают необразованные или малообразованные члены «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неспособность многих чиновников высшего и среднего звена руководить государственными учреждениями вызвала жалобы не только населения и сотрудников этих учреждений, но и самих талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил недавно во время своего визита в университет шейха Зайда в Хосте, что назначение непрофессионалов на государственные должности неприемлемо.