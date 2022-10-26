Тбилиси, 26 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 26 октября отправился в Венгрию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

Отмечается, что он возглавил делегацию, в которую включили министра экономики Левана Давиташвили, главу МИД Ильи Дарчиашвили и других официальных лиц.

«В рамках визита глава правительства проведет встречи на высоком уровне в столице Венгрии Будапеште», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, грузинская делегация также примет участие в заседании межправительственной экономической комиссии.

Напомним, Венгрия и Грузия в последние годы налаживают сотрудничество в разных сферах. Между странами курсируют самолёты венгерской бюджетной авиакомпании WizzAir, венгерский банк Exim Bank выделил кредитную линию $140 млн для поддержки выхода компаний на грузинский рынок. Также страны сотрудничают в образовательной сфере.