Стокгольм, , 14:11 — REGNUM Когда во внутренней сети Миграционного агентства Швеции была опубликована статья под названием «Смена миграционной парадигмы от нового правительства», она вызвала бурную реакцию среди сотрудников. Об этом 26 октября пишет газета Aftonbladet, журналисты которой пообщались с работниками ведомства.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В свою очередь генеральный директор ведомства Микаэль Риббенвик отметил, что Соглашение Тидё может повлиять на работу органа существенным образом.

«Один сотрудник «просто хочет плакать», а другой недоумевает, куда делись «сочувствие, солидарность и человечность», — рассказал чиновник.

«Если все, что было предложено, станет реальностью, я думаю, что та часть рабочей силы, которая тесно сотрудничает с просителями убежища, будет искать другую работу», — сказал один из сотрудников ведомства на условиях анонимности.