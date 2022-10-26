Вашингтон, 26 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Ответов от Государственного департамента США потребовали ведущие республиканцы в комитете палаты представителей страны по иностранным делам от внешнеполитического ведомства в связи с выделением им грантов различным шоу трансвеститов в Эквадоре, сообщает The Washington Times.

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В письме госсекретарю Энтони Блинкену, обнародованном 25 октября, член палаты представителей Майкл Т. Маккол рассказал о недавно присужденном гранте на общую сумму почти $21 тыс. Североамериканскому культурному центру имени Авраама Линкольна в Эквадоре для проведения 12 представлений трансвеститов, призванных «поощрять разнообразие и инклюзивность». По словам Маккола, выделение этого гранта заставляет задуматься серьезно о внешнеполитических целях администрации.

«Трудно представить, как департамент решил, что финансирование «драг-театральных представлений» будет целесообразным использованием средств налогоплательщиков или каким-либо образом совместимо с целями программы, изложенными выше», — написал Маккол.

Маккол в случае успеха республиканцев на грядущих в ноябре выборах может занять пост председателя комитета по иностранным делам. Грант в размере $20,6 тыс. выделялся в рамках программы, предназначенной для «поддержки достижения целей и задач внешней политики США, продвижения национальных интересов и укрепления национальной безопасности путем информирования и влияния на иностранную общественность, а также путем расширения и укрепления отношений между народом и правительством США и гражданами остального мира», говорится в заявлении Госдепартамента.

Грант проекта был выделен 30 сентября. Срок его действия продлится до августа следующего года. Грантом распоряжается администрация заместителя главы Госдепартамента по общественной дипломатии и связям с общественностью.

Выделение гранта на шоу трансвеститов вызвало бурю негодования в Twitter после того, как он был указан в соответствии с требованиями закона Государственным департаментом на соответствующем сайте.