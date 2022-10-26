Чебоксары, , 14:06 — REGNUM В Чувашии до конца 2022 года планируется проведение социологического опроса для изучения «социального самочувствия граждан» и оценки работы органов власти. Примечательно, что значительная часть вопросов касается работы главы республики Олега Николаева — к примеру, выявлению его «положительных и отрицательных характеристик», с какими решениями он ассоциируется, оценке выполнения предвыборных обещаний. Соответствующее извещение о подаче заявок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Путин и зарплата Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является администрация главы Чувашии. Предмет закупки — проведение «социологического опроса общественного мнения населения Чувашской Республики с целью изучения социального самочувствия граждан, социально значимых вопросов, а также оценки деятельности органов государственной власти».

«Цель оказания услуги — изучение общественного мнения населения в Чувашской Республики для выстраивания информационной политики, формирования имиджа и повышения уровня доверия к главе Чувашской Республики. Принятие решений по результатам опроса», — говорится в документе.

Также указано 12 направлений. В частности, респондентам предложат выбрать «пять проблем, наиболее остро стоящих в районе их проживания», охарактеризовать уровень жизни. Также опрашиваемые должны оценить «уровень доверия к президенту РФ В. Путину» и «уровень доверия к Главе Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву».

«Выявление положительных и отрицательных характеристик в образе О. Николаева. Респондентам будет предоставлен список положительных и отрицательных характеристик и предложено выбрать пять характеристик, которые наиболее точно характеризует главу Чувашской Республики», — следует из описания объекта закупки.

Более того, респондентов спросят, «с какими решениями и инициативами ассоциируется» глава Чувашии, откуда они узнают о его работе, попробуют определить его «недостающие характеристики», оценить эффективность информационной компании по позиционированию деятельности главы региона и выполнение предвыборных обещаний.

«Изменение электоральных предпочтений после двух лет работы Олега Николаева. Сравним отток и приток сторонников Олега Николаева. Как правило, количество сторонников максимальное в предвыборный период. А после нахождения у власти количество сторонников должно упасть. […] Оценка выполнения обещаний, данных в предвыборной кампании. Измеряем только выполненные обещания, не более 5. И узнаем, насколько избиратели об этих обещаниях помнят и как оценивают их реализацию (два вопроса)», — следует из документа.

Начальная цена контракта составляет 620 тыс. рублей.

На проведение соцопроса даётся 25 дней. Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года. Заявки завершат принимать 1 ноября.