Москва, 26 октября 2022, 14:04 — REGNUM Контракты на проведение двух матчей сборной России планирует подписать Российский футбольный союз (РФС) до конца октября. Об этом 26 октября заявил журналистам генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.
«Подпишем контракты, я надеюсь, что на этой неделе новости будут», — сказал Митрофанов.
В ноябре сборная России по футболу должна провести два товарищеских матча — против команд Боснии и Герцеговины (19 ноября) и Ирана. Дата проведения встречи с иранцами пока не утверждена.
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