Москва, 26 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Контракты на проведение двух матчей сборной России планирует подписать Российский футбольный союз (РФС) до конца октября. Об этом 26 октября заявил журналистам генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

Сборная России по футболу

«Подпишем контракты, я надеюсь, что на этой неделе новости будут», — сказал Митрофанов.

В ноябре сборная России по футболу должна провести два товарищеских матча — против команд Боснии и Герцеговины (19 ноября) и Ирана. Дата проведения встречи с иранцами пока не утверждена.

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