Москва, , 14:03 — REGNUM Представленная Московским Политехом разработка компактна и экономична, проста и безопасна в эксплуатации. Гибрид сочетает в себе функции трех станков, которые по отдельности будут занимать большую площадь и дороже стоить

Для сборки установки использовались специальные конструкционные профили и листы из алюминиевых сплавов, пластик. Новизна конструкции заключается в особенностях строения рабочих органов 3D-принтера устройства.

«На отечественном рынке подобных устройств нет. В 3D-принтере мы использовали одну из самых совершенных систем перемещения рабочих органов, а также разработали свою систему их смены, позволяющую переключать функции станка. Например, от 3D печати к фрезеровке, или от 3D печати к лазерной обработке», — рассказал Станислав Ершов, автор идеи и руководитель проекта «Unimorph».

На текущем этапе студенты подготовили прототип устройства, сейчас заканчивается его настройка. После отладки всех систем гибрид перейдет в режим стартапа в формате B2C (система, при которой товары или услуги предназначены для потребителей, использующих их в своих целях). Следующим шагом станет интеграция разработки в школы, университеты и мастерские, которые заинтересуются станком.

Над проектом работали студенты различных направлений: от специалистов в области автоматизации технологических процессов и производств до промышленных дизайнеров. Работа велась в четырех основных сферах: моделирование станка и его элементов, работа с электронной составляющей устройства, изготовление деталей и сборка узлов станка, а также подбор и изучение материалов по темам, связанным с проектом. Роли распределялись исходя из компетенций в рамках направления подготовки, но учитывались и личные пожелания студента в освоении новых для себя навыков.

Проект «Unimorph» реализуется в рамках дисциплины «Проектная деятельность» и существует с 2019 года. Флагманом является Московский Политех. Студенты решили не брать за основу какие-либо разработки, а создавать собственный проект с нуля. Это позволило создать уникальное устройство, соответствующее поставленным задачам обеспечения безопасности и удобства эксплуатации.