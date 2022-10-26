Москва, , 14:03 — REGNUM Слова депутата польского Сейма и бывшего замглавы МИД Польши Коваля возвращают нас к вопросу о том, в противостояние с кем наша страна была вынуждена вступить на территории бывшей УССР, отметил в своём комментарии 26 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя мнение польского депутата.

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Как сообщалось, страны Запада могут отказаться от предоставления помощи киевскому режиму, если температура воздуха в их жилых домах упадет, заявил депутат и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль.

«Задача России заключается не в том, чтобы добиться прекращения Западом поддержки режима Зеленского, а в признании Западом, нашим главным противником, общего провала его нового «дранг нах остен».

Зеленский в этой западной вражде и войне против нас — эпизод; вопрос возвращения к мироустройству, гарантирующему спокойное самостоятельное развитие России, надо решать на принципиальной и глобальной основе.

Наступает время вновь взглянуть на Запад не в целом, а в отдельности его частей. Западная Европа проявила себя на территории бывшей УССР, как минимум, неумно и долго продолжать упорствовать в своей глупости не сможет и не будет.

После неизбежной смены правящей команды в США в европейском политическом классе тоже пойдут изменения, и причина их будет не только в «падении температуры в домах» и даже не в общей социально-экономической деградации, но в желании восстановить свою роль одного из центров мирового влияния.

Нацистский русофобский режим в Киеве — это сегодня груз на ногах тонущей Европы. Европе надо либо убить Россию и поживиться остатками её богатств, либо вернуться к политической и экономической разумности.

Чем скорее Россия в военном плане разгромит режим Зеленского, доказав, что первое невозможно, тем раньше начнётся это возвращение. Вот на этом и надо сосредоточиться, не позволяя внешним и внутренним противникам самостоятельной России уводить нас с этого пути на путь сдачи позиций на переговорах.

Что же до условной «температуры в домах», то здесь Европа уже в глубокой яме, и не надо, конечно, мешать ей копать дальше. Чем с более низкого уровня ей придётся начинать восстанавливать себя, тем для нас будет лучше», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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