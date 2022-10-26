Москва, , 14:05 — REGNUM Россия и Белоруссия активно взаимодействуют в рамках Союзного государства, в том числе в различных областях энергетической сферы. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 26 октября журналистам.

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«Белоруссия — наш ближайший партнёр и союзник, в том числе осуществляется взаимодействие в сфере энергетики, в различных областях этой сферы. Вот всё, что я могу сказать», — ответил Песков на вопрос о том, будет ли Россия субсидировать поставки белорусского дизельного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что началось формирование предложений для нового пакета союзных программ по углублению интеграции России и Белоруссии.

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