Стокгольм, , 14:05 — REGNUM 26 октября в риксдаге Швеции состоялись первые дебаты с участием лидеров парламентских партий. В ход дискуссии был вынужден вмешаться тальман Андреас Норлен, чтобы напомнить участникам о правилах ведения дебатов в парламенте. Дебаты транслировались на телеканале SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

После нескольких реплик с разных сторон Норлен был вынужден прервать дебаты для небольшого комментария.

«Вы не можете обращаться друг к другу и говорить «ты» или «вы», — сказал он.

Вместо этого употребляется выражение «господин тальман», напомнил Норлен.

Дело в том, что формально лидеры партии представляют разные точки зрения нации и в дискуссии помогают тальману риксдага ответить на волнующие политиков и граждан вопросы. Поэтому с точки зрения процедуры они должны адресовать свои вопросы и ответы тальману.

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